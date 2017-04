Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mi-a spus că dacă nu vreau să facem ce vrea el în pat, înseamnă că nu-l iubesc și că o să-și găsească pe alta”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

Am de 5 ani o relație pe care până recent am considerat-o aproape perfectă. Firește, ne certăm, ca toți oamenii, din diverse nimicuri. Dar în rest, lucrurile au mers foarte bine între noi și chiar ne gândeam să facem pasul cel mare. Problema a apărut în urmă cu câteva luni, când, la dorința lui de a adăuga ceva picanterii în relația noastră, am început amândoi să ne uităm la filme pentru adulți. Nu mi-a plăcut la început, eu de fel sunt o fată cam timidă și nu-mi plac lucrurile astea, dar am acceptat pentru el. Am crezut că o să fie distractiv. Și a fost, la început. Apoi, tot uitându-se la scenele alea, au început să-i vină tot felul de idei. Să încercăm și noi poziția aia, să o facem așa etc. Am încercat să-i explic că eu nu sunt genul acela de fată, dar parcă e surd, nu vrea să mă asculte. Am început să facem dragoste tot mai rar, iar asta îl deranjează. Mi-a spus că dacă nu vreau să facem ce vrea el în pat, înseamnă că nu-l iubesc și că o să-și găsească pe alta care să-i satisfacă dorințele. Sunt disperată. Îmi făcusem planuri mari de viitor cu omul acesta, dar acum mi-e frică de ce a devenit. Cum să-l fac să înțeleagă că nu procedează corect, că ce am avut noi până acum e mai important decât noile lui fantezii?