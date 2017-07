Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mi-a spus că e virgină și că vrea să rămână așa până după căsătorie. După ce ne-am căsătorit, mi-am dat seama că nu era pură”

Mă numesc Sorin şi am nevoie să mă ajuţi în legătură cu o problemă pe care o am cu soţia mea. Avem amândoi 23 de ani, suntem căsătoriţi de câteva luni, dar suntem împreună din clasa a 11-a. Când am început relaţia cu ea, mi-a spus că e virgină şi că vrea să rămână aşa până se căsătoreşte, iar eu i-am respectat dorinţa. Acum câteva luni, după cum ziceam, ne-am căsătorit şi a venit şi acel moment, în luna de miere. Numai că după ce am făcut-o, mi-am dat seama că de fapt mă minţise şi că nu mai era „pură”. Am întrebat-o ce s-a întâmplat, iar atunci mi-a recunoscut că a fost cu cineva, în timp ce eram împreună, cu puţin timp înainte să ne logodim. Mi-a zis că n-a vrut să-mi spună, pentru că n-a vrut să ne certăm şi să ne despărţim. Ne-am certat îngrozitor după ce am aflat toate astea şi nu prea ne-am mai vorbit toată vacanţa. Abia după ce ne-am întors din vacanţă ne-am aşezat şi am vorbit şi am stabilit că o să încercăm să facem lucrurile să meargă. Numai că lucrurile nu mai sunt ca înainte, nu mai avem relaţia pe care o aveam înainte de acel moment, iar eu am început să-mi pierd încrederea în ea. Şi mă tot întreb cum să mai am încredere că nu o să mai calce strâmb din nou şi nu o să-mi mai ascundă lucruri? Sper să mă poţi ajuta cu o părere. Mulţumesc.