Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mi-a spus că pleacă într-un oraș. iar de pe Facebook am aflat că a plecat în alt oraș, unde se află fosta lui iubită”

Numele meu este Alina. Sunt împreună cu prietenul meu de 2 ani. Înainte acestei relaţii, el a mai fost împreună cu o fată, timp de aproape 4 ani. Înţeleg, din ce mi-a povestit el, că a iubit-o foarte mult şi că îşi făcuseră planuri de căsătorie, numai că ea a primit un job într-un alt oraş, el nu a fost dispus să se mute şi cum niciunul nu a vrut o relaţie la distanţă, au decis de comun acord să se despartă. Mi-a spus că de când s-au despărţit şi ea s-a mutat din oraş, au rupt legătura. Apoi, după câteva luni, m-a cunoscut pe mine şi am început relaţia. După tot ce mi-a povestit despre ea, m-am temut mereu că poate la un moment dat se va întâmpla ceva şi va vrea să se întoarcă la ea, i-am spus şi lui lucrurile astea, dar m-a asigurat că fosta e istorie pentru el şi că pe mine mă iubeşte. Iar eu l-am crezut. Acum câteva săptămâni, mi-a spus că trebuie să plece într-o deplasare, în Cluj (o dată la câteva săptămâni e nevoit să plece prin ţară cu serviciul, 3-4 zile). A plecat, însă a doua zi, când am intrat pe Facebook, am văzut că a postat o melodie pe profilul lui, numai că în dreptul postării nu apărea că ar fi în Cluj, ci în Iaşi. Coincidenţă sau nu, acelaşi oraş în care se mutase fosta lui prietenă. Am stat câteva ore, gândindu-mă dacă să îi zic ceva sau nu, iar până la urmă l-am sunat, să-l întreb ce face. Mi-a zis că nu poate să stea la discuţii, că e ocupat cu serviciul. A doua zi, m-a sunat să-mi spună că a intervenit ceva şi că mai trebuie să stea o zi în Cluj. Nu am ştiut ce să-i zic în momentul acela… S-a întors acasă, dar nu am sesizat nicio schimbare de comportament la el. Zilele trecute a venit la mine să-mi spună că trebuie să plece într-o altă deplasare, peste câteva zile. Doar că acum nu ştiu ce să cred… Ar trebui să-l întreb dacă m-a minţit ultima oară când a plecat? Mulţumesc anticipat pentru răspuns.