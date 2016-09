Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Am născut prin cezariană și nu mai am poftă sexuală nici cu pastile”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Aș vrea să știu ce aș putea să fac? Am 33 de ani, am născut un copil prin cezariană și nu mai am nici măcar cea mai mica poftă sexuală. A trecut deja un an și 5 luni de la naștere și tot nimic. Am luat și ceva pastile timp de două luni și tot nimic. Bietul meu soț cred ca își face idei greșite în privința mea din această cauză. Ce aș putea să fac să îmi revin la normal? Aștept un răspuns. Mulțumesc mult!