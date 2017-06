Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Ne-am despărțit, dar acum vorbim iar. E foarte afectuos, dar nu vrea să ne împăcăm”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela!

Ma numesc Maria și am 32 de ani. Am întâlnit un băiat de care m-am îndrăgostit la prima vedere și cu care am avut o relație de doi ani jumate. Din cauza certurilor, nu am mai suportat și am decis sa ne despărțim. Ma simțeam neiubită. El a insistat sa ne împăcăm însă eu nu am mai vrut. După un timp mi-a părut rău, dar atunci nu a mai vrut el. Suntem despărțiți de un an. La început mă căuta foarte rar, iar când îl cautam eu, îmi vorbea sec sau mă respingea.

De câteva luni am început iar să vorbim fără să ne mai certăm. Nu vorbim foarte rar, o dată sau de 2 ori pe săptămână, însă îmi spune că e confuz şi nu ştie dacă vrea să ne împăcăm din cauza certurilor pe care le avea. Sâmbătă seară ne-am întâlnit prima dată după 6 luni, am rămas frumos surprinsă. S-a comportat foarte frumos şi foarte afectuos, total diferit. De atunci mai vorbim şi îmi vorbeşte frumos, dar nu vrea să ne împăcăm. Am nevoie de sfatul tău! Îl iubesc enorm şi el mă iubeşte, dar nu ştiu cum să procedez. Ssă rup orice legătură sau să îl las pe el să se hotărască? Evită să discutăm despre noi şi îmi spune că îl stresez dacă deschid subiectul.