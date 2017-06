Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Ne dorim împreună un copil, dar nu simt că se implică sau că ar face eforturi”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Am nevoie de un sfat, mă simt cumva singură într-o situație din care nu știu cum să ies. Sunt căsătorită de mai mulți ani cu un bărbat pe care îl iubesc și ne dorim împreună un copil, dar până acum nu s-a întâmplat. Am început să consult medici, să discutăm despre proceduri care ne-ar putea îndeplini visul, dar cumva, deși soțul meu spune că își dorește același lucru, nu simt că se implică sau că ar face eforturi, nu prea discută despre asta. Pe de-o parte aș vrea să știu că și el își dorește aceleși lucru, dar în același timp nu vreau să îl fac se simtă și mai incomod dacă subiectul ăsta îl stânjenește. Cum crezi că ar trebui să fac?