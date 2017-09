Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Nu cred că soția e persoana cu care mi-a fost sortit să-mi petrec tot restul vieţii împreună, ci fosta prietenă din liceu”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Radu. Am 33 de ani şi sunt căsătorit de 6 ani, fără copii. Până acum 4-5 luni nici nu concepeam să am ochi pentru o altă femeie care să nu fie soţia mea. Dar s-a întâmplat ceva. Ca să înţelegi povestea, o să mă întorc puţin în timp :) În liceu am avut o relaţie cu o fată, Diana, colegă de clasă cu mine. Ne înţelegeam foarte bine, am fost împreună din primul an de liceu. După ce am terminat liceul, ea a plecat la studii afară, în Anglia, iar eu am rămas în ţară. Relaţia nu a mai durat pentru că ea îşi făcuse planuri să nu se mai întoarcă în România, iar eu nu voiam să plec după ea. Aşa că ne-am despărţit amiabil. Anii au trecut, eu am cunoscut-o pe altcineva. Soţia mea, adică. De ea nu am mai ştiut prea multe, până acum câteva luni, când am dat peste profilul ei de Facebook şi am „revăzut-o”.

Tot cam în acea perioadă, am vorbit cu câţiva foşti colegi de liceu să facem o reuniune în vară. Ne-am întâlnit în primăvară. A venit şi Diana. Nu mi-am dat seama până nu am văzut-o în faţa ochilor mei, dar am regăsit-o la fel de frumoasă ca în liceu. Din vorbă în vorbă, ne-am adus aminte de perioada petrecută împreună şi mi-am dat seama că ceva a rămas în mine, adică încă mai simţeam ceva pentru ea. Şi din tot ce am vorbit, mi-am dat seama că şi ea mai simte ceva.

În seara aceea mi-a spus că o să se întoarcă definitiv în ţară şi să înceapă o afacere. Recunosc că m-am bucurat când am auzit, deşi, repet, am crezut tot timpul că pentru mine altă femeie în afară de soţia mea nu poate exista. A rămas că o să ţinem legătura când se întoarce (mi-a spus că pleacă în Anglia câteva săptămâni să-şi rezolve mutarea înapoi, apoi se întoarce definitiv în România).

Acum o aştept să vină, dar nu ştiu ce să fac. Mă tot gândesc la soţie şi mă simt prost faţă de ea pentru toate sentimentele pe care le am (menţionez că ea nu ştie de reîntâlnirea noastră), dar mă gândesc şi că poate nu ea e persoana cu care mi-a fost sortit să-mi petrec tot restul vieţii împreună, ci Diana. Ce mă sfătuieşti să fac?