Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Nu am fost abuzată niciodată, dar, simt dezgustată de ideea de a face dragoste”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am citit câteva dintre sfaturile tale și, într-un final, m-am decis să vă scriu în legătură cu problema mea. Am 24 de ani și, de-a lungul timpului, am avut câteva relații stabile, dar toate s-au terminat din cauza problemelor mele legate de sex. Nu am simțit niciodată și nici în momentul acesta nu simt nevoia de a întreține relații intime. Nu am această „nevoie”, organismul meu nu vrea. De un an și jumătate sunt cu cineva și, la fel, am această problemă. Uneori simt o repulsie față de actul sexual, nu vreau să mă atingă, nu vreau să aud de ideea de a face sex. Atunci când o facem, totul decurge normal și mă simt bine, dar, până ajungem acolo, e o adevărată provocare. Menționez că așa am fost de la prima relație. Nu am fost abuzată niciodată, dar, totuși, uneori mă simt dezgustată de ideea de a face dragoste sau de a mă atinge iubitul meu. Am de gând să mă duc și la medic, deoarece acest lucru îmi distruge relația, dar aș dori și sfatul tău. Mulțumesc!