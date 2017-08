Adela va sfătuiește în sex și iubire. „Nu îmi mai arde să fac dragoste. Mă ameninţă că îşi va căuta o alta care să îi satisfacă nevoile”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Alexandra, am 20 de ani şi doi copii minunaţi. Locuiesc împreună cu logodnicul meu (28 ani). Problema la noi este legată de viaţa sexuală. Am zile când mă simt epuizată şi pur şi simplu nu îmi mai arde să fac dragoste. Şi de aici pornesc şi reproşurile din partea lui cum că eu încă mă mai gândesc la fostul. Mă ameninţă că îşi va căuta o alta care să îi satisfacă nevoile şi că nici să nu îmi treacă prin cap că el va sta după mine să îmi treacă oboseala. Menţionez că am un băieţel de 1 an şi 11 luni şi o fetiţă de 3 luni. Mă simt epuizată. El nu vrea să mă înţeleagă. Te rog sfătuieşte-mă. Mulţumesc.