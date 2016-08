Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Nu mai vrea să facă sex cu mine, cred că nu o mai satisfac”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Mă numesc Alexandru și stau cu prietena mea de trei ani. Dintr-o dată, ea s-a schimbat, nu mai vrea să facă sex cu mine, îmi spune că nu are chef, iar eu nu știu ce să fac. Cred că nu o mai satisfac și înainte făceam dragoste în fiecare zi și de mai multe ori pe zi.

Dragă Alexandru,

În primul rând, ești sigur că schimbarea ei a survenit brusc? Gândește-te bine dacă nu cumva ți-ai dat tu seama la un moment dat, când ea, de fapt, se transforma treptat. Sunt mai multe motive pentru care poate avea această reacție. În primul rând, în orice relație apare o liniștire a dorinței sexuale după un timp, după ce trece febra începutului și a necunoscutului. E posibil să fi existat niște probleme care nu se vedeau la suprafață din cauza dorului și a atracției intense. Pe măsură ce s-a obișnuit cu tine, micile dureri și disconforturi au ieșit la suprafață și preferă să renunțe la orice interacțiune decât să o doară din nou. Vorbește cu ea, ascult-o cu blândețe, întreab-o ce nu-i place, spune-i că vrei să fii alături de ea. Poți chiar, înainte de a o întreba orice, să începi s-o iei mai cu binișorul. Mai există și alte motive pentru care ea să fi devenit așa refractară. O problemă de sănătate, poate ceva hormonal – și atunci are nevoie de niște analize. Și mai este și cel mai neplăcut motiv: a întâlnit pe altcineva, de care îndrăgostită, dar încă nu poate să renunțe la tine. Cel mai cinstit este să stai de vorbă cu ea, cu calm și înțelegere, ca să nu fii nevoit să ghicești ce problemă are. Doar nu sunteți bebeluși…