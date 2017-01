Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Nu am o relație stabilă și ejaculez foarte repede”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am o problemă: nu am o relaţie stabilă. În schimb, când am un act sexual cu o femeie, indiferent de câte ori fac

sex cu ea, nu mă ţine mult.

Ejaculez foarte repede, iar a doua și a treia oară, în maximum 10 minute. De ce oare?

Îmi poți da o ideie cu privire la ce aş putea să fac pentru a fi activ mai mult timp?