Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”O lungă perioadă am fost amici, până în ziua când a apărut primul sărut, care mi-a schimbat viaţa”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Scriu şi eu în speranţa că voi primi un sfat care poate mă va ajuta. Pentru început, sunt studentă la Drept, anul 4. E ultimul an, voi da licenţa şi vreau să devin avocat, dar acum sunt într-un impas în care nu mai pot învăţa, nu mă regăsesc. Eram în anul 1 de facultate când am întâlnit un băiat care mi-a pus inima pe jar, mi-a plăcut de el din prima zi, dar o lungă perioadă am fost amici, până în ziua când a apărut primul sărut, sărut care mi-a schimbat viaţa.

Am avut o relaţie de 2 ani cu numeroase momente frumoase, dar şi neplăcute și în ciuda celor rele am putut să trec mai departe să ne dăm o şansă. Acum, după 2 ani, acea şansă nu mai există, nici măcar nu am reuşit să ne vedem faţă în faţă să discutăm, să lămurim, ne-am trimis doar mesaje în care ne-am spus oful, dar eu, ca de fiecare dată, am făcut pasul şi i-am propus să ne vedem, să discutăm faţă în faţă, dar a refuzat, este o persoană orgolioasă şi cu greu renunţă, nu lasă de la el.

Eu i-am spus că mă voi muta din cămin, pentru că atât timp cât nu sunt cu el, nu vreau să mai stau lângă el când ne desparte un etaj. Acum sunt în momentul în care nu ştiu de unde să încep şi unde să termin, ce să fac cu viaţa mea, şi de ce s-a terminat totul aşa de brusc.