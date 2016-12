Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am o relaţie cu colegul de serviciu care e mai în vârstă decât mine cu 22 de ani, are un copil şi soţie”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Rodica. În urmă cu 3 luni m-am agajat, iar de două luni am o relaţie cu colegul de serviciu care e mai în vârstă decât mine cu 22 de ani, are un copil şi soţie. Eu am o relaţie de 1 an şi 4 luni care nu e foarte roz. Îmi văd zilnic colegul însă nu am întreţinut nicio relaţie sexuală. Ţinem foarte mult unul la altul, pot să spun că îl iubesc. Mi-a recunoscut că are sentimente puternice faţă de mine, însă nu îşi poate lasa soţia şi copilul. Am acceptat situaţia însă nu ştiu dacă să continuăm sau nu? Aş dori un sfat te rog! Ce să fac?