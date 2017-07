Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Parcă aș fi o servitoare, o mobilă prin casă, parcă nici nu exist pentru el”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

M-am căsătorit la 20 de ani, cu cel care credeam eu că este bărbatul visurilor mele. La mai puțin de un an, am rămas și însărcinată, iar acum avem un bebeluș de patru luni, foarte scump și care crește văzând cu ochii. Totul pare ca din povești, cu excepția faptului că soțul meu nu mai e deloc așa cum era la început. Când nu mă ceartă și mă jignește, mă ignoră și mă evită. Nu mă ajută deloc cu cel mic iar eu nu mai fac față. Toată ziua stau singură cu bebe, el merge la muncă, iar seara când vine acasă cere de mâncare, după care se uită la tv, țipă dacă plânge copilul, mai cere câte o bere și cam asta este tot. Parcă aș fi o servitoare, o mobilă prin casă, parcă nici nu exist pentru el. Dacă încerc să-i spun ceva, țipă la mine să-l las în pace. Aș vrea să plec, dar ce să fac, unde să mă duc? Casa în care stăm e a lui, eu nu am serviciu, la ai mei mi-e jenă să mă duc, ei și așa nu prea l-au plăcut pe el și ne-am cam răcit de când m-am măritat, abia au venit la botez. Ce să fac, te rog dă-mi un sfat.