Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Părinţii mei au jignit familia iubitului meu. El vrea să fie singur o perioadă”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Anca, am 20 de ani, iar logodnicul meu are 23. De când a fost ziua tatălui meu iar eu am venit în vizită la ei, tot în aceeaşi seară părinţi mei au jignit familia iubitului meu iar eu m-am simţit prost, pentru că, de fiecare dată când părinţii mei au făcut greşeli, mie mi s-au spart oalele în cap…

Revenind: de când părinţii mei i-au jignit familia, relaţia noastră s-a cam răcit, iar eu între timp am mai făcut mici greşeli, în sensul că nu prea mai ascultam de sfatul lui (de obicei, eram amndoi de acord în multe privinţe), am început să ridic tonul, să trântesc uşi… Și l-am înţeles şi pe el că s-a supărat pe mine din cauza faptului că exageram uneori. Eu am făcut multe greşeli în relaţia asta. Și el a făcut unele, dar nu la fel de grave ca ale mele.

Acum ne-am certat cam rău, iar eu sunt la ai mei. Iar pe mine mă doare să ştiu că el e acolo şi eu sunt aici şi nu pot îndrepta lucrurile.

Aş dori, te rog din suflet, să îmi spui cum aş putea să fim iar că înainte. El mi-a spus că o să ne vedem peste un an la locul unde am avut interviuri pentru muncă, dar îmi este frică de faptul că poate în acest timp el va uita de mine. Și am încredere în el că nu m-a inșelat şi ştiu că nici în această perioadă nu va fi cu vreo faţă. Sar îmi este frică să nu îl pierd de tot. El s-a certat cu familia lui pentru mine şi mi-a luat tot timpul apărarea, iar eu am procedat la fel cu familia mea. Ce aş putea să fac? El mi-a spus că mă va caută el, mi-a spus că a concediat şi contractul la apartamentul unde stăteam amndoi, că nu mai doreşte să stea acolo şi că vrea să fie singur o perioadă. Îi respect decizia, dar nu vreau să îl pierd pentru că ştiu că şi el are sentimente pentru mine cum şi eu am pentru el.

Ce ar trebui să fac că să fie bine? Mulţumesc frumos, o seară plăcută!