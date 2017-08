Adela va sfătuiește în sex și iubire. „Părinții mei vor să mă mut cu ei în Italia, însă eu vreau să rămân aici și să fiu independentă”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Sunt împreună cu prietenul meu de ceva timp şi totul pare din ce în ce mai serios. De curând mi-am vizitat părinții care stau în Italia. Ei doresc ca in câteva luni să mă mut acolo cu ei definitiv. Am urât perioada cât am stat acolo. Pur şi simplu nu mi-a plăcut. Am 18 ani şi vreau să fiu independentă. Vreau să locuiesc singură, la fel cum am locuit şi în ultimul an, să muncesc şi să fiu pe cont propriu. Nu vreau să depind de mama şi de tata şi în plus de asta, toată viața mea este în oraşul meu. Si în legătură cu prietenul meu, mă gândesc că poate şi el îmi întunecă decizia de a nu mă muta acolo deoarece relatia s-ar duce pe apa sâmbetei dacă m-aş muta totuşi încă nu am discutat cu el despre asta. Deci sunt 2 motive pentru care nu vreau dar totuşi sunt indecisă.