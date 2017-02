Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”A plecat în țară în concediu medical și, aproape de data la care trebuia să se întoarcă, mi-a zis că nu mai vine”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Eduard și am 19 ani . Am trecut prin multe probleme familiale şi totodată, pe zi ce trece, devin tot mai matur. Greutăţile m-au făcut să fiu aşa. Am o relaţie cu iubita mea, Simina, de 2 ani, dar lucrurile au început să degenereze . În septembrie 2016, am decis să mergem în Franţa. Am ajuns bine în Franţa şi ne-am găsit de muncă, dar după o luna de stat. Începuse să nu îi mai placă deoarece socrul, adică tatăl meu, o dezamăgea de fiecare dată şi o făcea în toate felurile. A venit vremea ca după o luna de muncă să plece acasă pe caz de boală, în concediu, 2 săptămâni. Aproape de data în care trebuia să se întoarcă, mi-a zis că nu mai vrea, că nu îi mai place. Am vorbit cu ea şi i-am zis că o să caut casă, să stăm doar noi doi şi a zis că e OK şi de acord. După ce am găsit casă, tot nu a vrut să vină. I-am dat multe variante şi degeaba. Acum ea este în ţară, dar mă iubeşte foarte mult și eu la fel, dar nu pot să mă duc în ţară pentru că nu am studii superioare pentru a avea un loc de muncă mai decent. După ce am aflat că nu mai vrea să vină m-am certat cu ea şi am decis să rup eu relaţia, deoarece am simţit că ea nu trage deloc pentru noi . După aproximativ 2-3 zile, chiar după ce ne-am certat, mi-a zis că mă poate aştepta, dar nu prea cred în chestia asta. Peste câteva luni ar trebui să mă mut în Anglia, dar nu sunt sigur, şi mi-a zis că în Angia vine cu mine, dar în Franţa a zis să îmi scot din cap că o să vină. Ce ar trebui să fac şi cum să procedez că să decurgă relaţia bine, fără gelozii şi multe altele?