Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Prietena mea a fost la un pas să fie violată. I-am propus să mergem la psiholog, dar mi-a zis că o cred nebună”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

În urmă cu câteva luni am cunoscut o fată de care m-am îndrăgostit până peste cap. Am început să ieșim împreună, după un timp am început și relația. Problema e că, încă de când am cunoscut-o, a fost reticentă la ideea de a avea o relație. Chiar și acum, după ce am început-o, e puțin rece și are momente când nu mă lasă să mă apropii de ea nici ca să o iau în brațe. De relații intime nici nu poate fi vorba. Am așteptat o perioadă, dar n-am mai suportat și am luat-o la întrebări.

Nu m-am lăsat până nu am convins-o să-mi spună ce are. Și atunci mi-a aruncat bomba. Mi-a spus că acum câțiva ani, când era în liceu, a fost la un pas să fie violată de un derbedeu pe stradă și că, de atunci, nu a mai lăsat pe nimeni să se apropie de ea, până m-a cunoscut pe mine. Într-un fel mă simt prost pentru că am făcut presiune asupra ei să-mi spună ce are, că poate nu era încă pregătită să vorbească despre asta.

Încerc să o încurajez cât de mult pot, să mă port cu grijă cu ea, pentru că în mod evident e încă traumatizată de ce i s-a întâmplat. Am vrut să o ajut, motiv pentru care i-am propus să mergem împreună la un psiholog. Sau să meargă ea singură, dacă îi e rușine să meargă cu mine. Dar când i-am zis, s-a supărat, mi-a zis că o cred nebună, de o trimit la psiholog și că acum caut motive să mă despart de ea. E o tâmpenie, pentru că eu fac asta tocmai ca să o ajut și să ne ajut pe amândoi să trecem peste asta. Ce ar trebui să fac mai departe? La cine să apelez?