Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Prietena mea s-a reapucat de dans și mi se pare că există o legătură prea intimă între ea și partenerul ei”

Dragă Adela,

Mă numesc Mihai și de doi ani sunt împreună cu o fată. Ea a făcut dansuri câțiva ani în școala generală și în liceu, iar de vreo patru luni s-a reapucat, la un club din București. Problema e c-am fost la câteva repetiții de-ale ei și la un spectacol și mi se pare că există o legătură cam prea intimă între ea și partenerul ei.

Știu că, poate, așa e dansul sau că poate mi se pare mie, din gelozie, însă nu mă știu gelos și mi-e teamă s-o întreb, deoarece ar putea crede că sunt astfel sau că am tendințe posesive. Cum să abordez problema, ca să nu o supăr? Mi-e teamă să nu fiu luat de fraier, totul sub ochii mei, dar mi-e teamă și că nu judec problema cum trebuie. Mulțumesc!