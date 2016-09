Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Am o relație cu un bărbat însurat care mi-a cerut să plecăm în străinătate”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Cristina și am o relaţie de un an de zile cu un bărbat însurat. Este împreună cu soţia lui, dar îmi spune că nu au niciun fel de relaţii. El mi-a cerut să plecăm în străinătate împreună şi îmi spune că nu are nicio legătură cu mine despărţirea de soţia lui. El şi înainte de a fi cu mine avusese o relaţie cu altcineva timp de 4 ani şi l-am întrebat de ce nu a făcut pasul ăsta cu cea dinaintea mea. Mi-a spus că doar cu mine a simţit să facă pasul de a pleca. Va rog din suflet, spuneţi-mi ce să fac.