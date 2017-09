Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Se joacă pe calculator până noaptea târziu și nu mai are chef nici de sex, nici de nimic”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt Silvia şi sunt cu prietenul meu de 1 an şi jumătate. În ultimele luni simt că s-a plictisit de mine. Seara stă şi se joacă pe calculator, până noaptea târziu, iar când vine în pat să se culce, nu mai are chef nici de sex, nici de nimic. În zadar mă tot chinui să-l desprind de jocuri şi să facem şi noi ce face orice cuplu, cum mi se pare firesc, dar mereu mă amăgeşte, spune că mai are puţin şi termină, apoi când chiar termină, că e prea obosit şi vrea să se culce. Într-o seară n-am mai rezistat, m-am dus la el şi, încercând să fac o glumă, i-am scos calculatorul din priză. S-a supărat, a început să ţipe şi a mers să se culce în camera cealaltă. Nu ştiu ce să mai fac şi nici de ce poartă aşa. Menţionez că la începutul relaţiei lucrurile erau ok, o făceam şi de 3 ori pe săptămână, dar încetul cu încetul am rărit-o până la…deloc. Ce să fac?