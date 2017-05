Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Șefa soțului meu îi face avansuri, iar el acceptă de frică să nu-și piardă locul de muncă”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt Ana și am 34 de ani, căsătorită cu soțul meu de aproape 10 ani. M-am lăudat până acum că am o căsnicie aproape perfectă, foarte rar am avut motive de ceartă, însă de câteva luni suntem amândoi într-un mare impas. Mai exact, din toamna anului trecut, când George s-a angajat, după o perioadă în care a fost șomer și ne-am descurcat destul de greu cu banii (nici eu nu am loc de muncă). La început, toate erau bune, el era fericit cu noul lui serviciu și am început să o ducem mai bine cu banii, să facem și niște economii. De la un timp însă, a început să se schimbe. Întârzia acasă, ezita să-mi spună de ce, își ascundea telefonul de mine. Nu că eram eu paranoică, dar am simțit că îmi ascunde ceva sau pe cineva.

Așa că am început să-l urmăresc cu mai multă atenție și am descoperit că se conversează foarte des cu o femeie. Tipa îi scrie și noaptea și în zilele lui libere și în concediu. Când l-am întrebat, mi-a zis că e șefa lui și că n-are ce face, că trebuie să îi răspundă, că femeia e nebună. Am înțeles la început și am lăsat deoparte supărarea, dar într-o zi mi-a sărit țandăra când am văzut că îi dă mesaje siropoase și poze cu ea în diverse ipostaze.

L-am confruntat din nou, până când a cedat și mi-a recunoscut că individa îi face avansuri, că i s-a pus pata pe el de cum s-a angajat, dar că el nu are ce face. Mi-a zis că îi acceptă avansurile și că, uneori, îi și răspunde la ele, dar numai pentru că îi e teamă că și-ar pierde locul de muncă. Mi-a zis că femeia e o adevărată „prădătoare” și că nu acceptă să fie respinsă. Mă roagă să înțeleg situația, că ține la serviciul ăsta, mai ales că l-a obținut greu.

I-am sugerat să își găsească altceva, dacă nu vrea să ne distrugă căsnicia, dar spune că nu vrea să riște să mai stea șomer și din nou mi-a cerut să dau dovadă de înțelegere. Dar cum pot eu să fiu de acord cu situația asta? Aș merge la el la serviciu și să o pun la punct pe femeia aia, dar dacă îl dă afară? Ce crezi că ar trebui să fac?