Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Și-a permis să îi facă complimente de față cu mine, dar nu m-am gândit că voi fi și înşelată”

Bună Adela,

Mă numesc Alexandra, am 27 ani şi sunt mama unei fetiţe de 9 ani. De tatăl fetei sunt despărțită de 7 ani, perioadă în care am încercat să-mi refac viaţa alături de cineva care ar fi capabil să accepte oferta de 2 în 1. De 3 ani sunt într-o relaţie în care pur şi simplu nu ştiu ce rol joc. Din prima zi în care ne-am cunoscut m-a tratat ca şi în prezent, adică cu discreţie, distanţă sau poate chiar indiferenţă, dar a fost acel ceva din partea mea care nu mi-a permis să cedez. După un timp împreună, în cercul nostru de prieteni şi-a făcut apariţia o damă care este în aceeaşi situaţie ca mine, adică mama singură cu un copil, faţă de care el şi-a permis să îi facă complimente, chiar şi de faţă cu mine. Chiar dacă m-a deranjat puţin, nu m-am gândit că voi fi şi înşelată. După 5 luni, mi s-au confirmat bănuielile şi, deşi mi-am luat inima în dinţi şi îi lăsasem frâu liber să meargă definitiv cu ea, nu a mers, a rămas cu mine, iar cu timpul l-am iertat. A două gafă din partea lui a venit după câteva luni, dar, certându-mă cu ea, l-am iertat pe el din nou. Nu ştiu dacă mai simt ceva pentru el şi nu e nimic care să ne ţină împreună. Mă simt folosită, dar în acelaşi timp respectată verbal. Am nevoie de un sfat venit din alt punct de vedere, ca să pot lua decizia finală.