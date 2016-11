Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am simţit că soţul mă ignoră. Acum sunt obsedată de sală și nu mai sunt aşa atrasă de el”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Eu sunt căsătorită de 13 ani, am doi copii și există o diferenţa de vârstă între mine şi soţul meu: eu am 31, el are 45 de ani, dar nu simt asta. Problema mea e sau a fost foarte comună la femei, am simţit că soţul mă ingnoră sau mai bine zis nu mai eram interesantă pentru el, ţi-am ascultat sfatul pe care tu mereu îl dai şi am început un curs de fitness. Cu adevărat, soţul e schimbat, dar mai ales eu, fizic şi psihic, sunt foarte schimbată, sunt obsedată de sală și am ajuns să nu mai fiu aşa atrasă de soţ. Precizez că nu există nici un altul.

Doar că s-au cam schimbat rolurile şi acum el are nevoie de atenţia mea, doar că parcă nu mai simt la fel. Cum să fac să mă atragă iar? E vină mea sau fac prea mult sport şi îmi ia pofta de dragoste?