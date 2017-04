Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am soție și amantă, însă de o lună nu mai sunt potent”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt Andy, am 30 de ani o viață liniștită, împlinită, cu soție și amantă, dar sincer și nu vreau să se facă haz pe problema mea… de o lună mi s-a întâmplat un lucru groaznic! Din bărbatul super viril la pat și sincer o spun, am avut un șoc când în timpul actului sexual pur și simplu mi-a murit și n-am mai avut chef de nimic. Practic, de o lună nu mai sunt potent. Credeți-mă, nu mi-e ușor să spun asta, dar vreau să știu ce se întâmplă? Efectiv, înainte mergea mereu și acum mai deloc, am impresia că nici nu mai am penis…