Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Soțul meu este un parazit! Stă numai în casă, în timp ce eu muncesc”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Am o problemă, te rog ajută-mă că nu știu ce să mai fac. Soțul meu este un parazit! De doi ani nu muncește, stă numai în casă, tot timpul pe net le seriale și politică, în timp ce eu muncesc, aduc bani în casă, și mai trebuie să fac și menaj, și mâncare, si tot. El nu face nimic! Măcar dacă ar fi drăguț cu mine, dar nici măcar la o plimbare în parc nu vrea să iasă cu mine. De concediu nici nu se pune problema, că nu ne permitem. Dacă îi zic ceva, se răstește la mine. Nu știu cum să rezolv această situație, simt că nu mai suport.

Draga mea,

În afară de faptul că e soțul tău, nu te ține nimic lângă el. Dacă spui că nici măcar nu vă înțelegeți, ce rost are să mai continui? Știu, e complicat să divorțezi, e greu cu partajul. Dar sunt atâția oameni care divorțează. Așa cum au reușit ei, veți reuși și voi. Dacă totuși, în adâncul inimii tale, tu mai ții la el, și încă mai speri să rezolvi ceva, atunci spune-i. Exact cum mi-ai explicat mie, explică-i și lui că nu mai suporți, că tu nu ai nicio împlinire ca urmare a acestei relații, dimpotrivă, simți că dai totul și nu primești nimic. Spune-i că ai hotărât că, dacă nu vezi nicio îmbunătățire în următoarele două luni – sau cât consideri tu că ar avea el nevoie să-și revină cât de cât – vei divorța. După care poartă-te distant, nu-i mai face mâncare, mănâncă în oraș sau la vreo prietenă, lasă-l să se trezească puțin din lumea virtuală în care s-a refugiat. Orele multe petrecute fără scop în fața calculatorului te pot aduce într-o stare de legumă. Soțul tău are nevoie de un șoc care să-l scoată din inerție. Cu cât vei fi mai dură, cu atât are toate șansele să realizeze în ce stadiu a ajuns. Altfel, vei fi sclava lui la nesfârșit. Și, pentru ce?