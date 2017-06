Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Soțul meu lucrează de 7 ani în străinătate, iar copilul nostru îl consideră tată pe vărul lui”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Sorina, am 37 de ani. Sunt măritată de 12 ani cu Doru şi avem împreună un copil de 5 anişori. Doru e mai mult plecat decât acasă. Lucrează de vreo 7 ani pentru o firmă de construcţii, în Qatar, iar în ţară vine doar câteva săptămâni pe an. Aşa cum îţi poţi imagina, de creşterea copilului nu prea a avut cum să se ocupe. Îl iubeşte ca pe ochii din cap, are poze cu el în telefon şi trimite bani acasă, destul încât să nu-i lipsească nimic. Dar îţi dai seama că nu e suficient şi că nu îi poate fi tată doar pentru că îl întreţine. Pentru că îmi era destul de greu să-l cresc singură, m-a ajutat un văr al lui Doru, care ne este şi vecin (locuieşte la câteva blocuri de noi). Vine frecvent la noi, îl duce şi îl ia de la grădiniţă când eu nu pot, mai stă pe la noi până târziu să se joace, îl scoate în parc la sfârşit de săptămână. Cu alte cuvinte, se poartă exact ca un tată cu el şi s-au apropiat foarte mult, mai ales în ultimele luni.

Doru, deşi la început era liniştit să ştie că nu mă lupt singură să-l cresc, a început ulterior să fie afectat de faptul că fii-su s-a ataşat mai mult de unchi decât de el. Lovitura cea mai grea a venit pentru el ultima oară când s-a întors acasă. Copilul abia dacă l-a băgat în seamă, deşi Doru venise cu jucării şi era dispus să îşi petreacă tot timpul cu el. În schimb, a vrut să stea cu vărul lui taică-su. Întreba întruna de el şi chiar într-o zi, cu Doru de faţă, m-a întrebat „Dar tati când vine să mă ducă în parc?”. Fireşte, nu se referea la taică-su, ci la unchi-su.

Pe Doru l-a durut foarte mult treaba asta, chiar s-a certat cu văr-su şi i-a spus să nu mai vină pe la noi, ca să nu mai deruteze copilul. I-am spus că îmi va fi greu să mă ocup de copil fără niciun ajutor, când el e plecat, şi am discutat cu el dacă nu cumva ar fi mai bine să se întoarcă definitiv în ţară şi să îşi găsească un serviciu şi aici. N-a vrut să audă. A zis că nu poate să îşi găsească aici un serviciu atât de bine plătit ca să-i poată oferi lui fii-su tot ce are nevoie. Peste o săptămână pleacă înapoi, iar eu nu ştiu ce să fac.

Nu vrea nici să-l mint şi să-l las în continuare pe văru-său să se vadă cu copilul, dar nici să renunţ la ajutorul lui nu pot, pentru că mi-e greu să-l cresc de una singură. Părinţii lui Doru au murit amândoi, iar ai mei locuiesc în alt oraş, astfel că nu pot ajuta, să se ocupe şi ei de copil. Ce mai pot face ca să rezolv problema asta?