Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Soțul meu are un copil dintr-o altă căsătorie. Soacra mea m-a jignit și, mai nou, e prietenă cu fosta lui soție”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Bună Adela, numele meu este Mihaela. Nici nu ştiu de unde să încep. Am 23 ani şi sunt de 7 ani împreună cu Andrei (36), dar căsătorită de 2 ani. Acesta are un copil dintr-o altă căsătorie, dar asta nu a fost un impediment pentru mine. Problema la noi este că soacra mea tot timpul a făcut comparaţii între mine şi fosta lui soţie şi mai nou sunt bune prietene, pe motiv că menţin o relaţie ok pentru binele copilului…

Zilele astea fosta era acasă la noi, cu socrii mei şi copilul. M-am simţit disperată şi nici nu mi-a venit să mai întru în curte de nervi. Din cauza asta relaţia noastră scârţâie şi faptul că socrii nu vorbesc cu mine complică mult lucrurile. De-a lungul timpului am avut diferite discuţii cu ei din care au reieşit lucruri neadevărate la adresa mea şi, mai presus de toate, m-au jignit, pe motiv că nu sunt bună de nimic. Cu toate acestea, eu încerc să fiu soţie de casă şi să fac tot ce este uman posibil, mâncare ,călcat etc. Nu ies în cluburi, nu dau motive de discuţii… De câteva luni nu ies nici măcar în curte, pentru că locuim cu ei şi nu am chef să îi văd.

Soţul meu e distant şi nu înţelege cât mă afectează situaţia. Sunt disperată… Cum mă sfătuieşti să procedez? Mulţumesc din suflet!