Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Am stabilit de comun acord să fim doar prieteni cu beneficii, dar am început să am sentimente pentru el”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Maria și am 24 de ani. Aș dori și eu un sfat sincer de la tine. După o relație de doi ani jumate, care nu a mers, am cunoscut un tip, care acum are 27 de ani. Din partea lui a fost ceva la prima vedere, din partea mea mai puțin (doar ce ieșisem din acea relație de lunga durată). Eu și Iustin, căci aceasta este numele lui, am început să vorbim, doar că am stabilit de comun acord să fim doar prieteni cu beneficii, deoarece și el ieșise dintr-o relație. Lucrurile au fost OK la început, timp de un an și ceva, nu ne vedem foarte des, ceea ce era OK, însă anul acesta am început să ne vedem mult mai des și să vorbim mult mai mult și despre mai multe, doar că acum, simt că m-am atașat de el. Întrebarea mea pentru tine ar fi ce să fac, să îi spun sau nu că am început să nutresc sentimente pentru el? Eu tot evit asta deoarece îmi este frică de un eventual răspuns negativ din partea lui și nu aș vrea să îl pierd în primul rând ca prieten (este singurul care mă cunoaște cu adevărat). Mulțumesc!