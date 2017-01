Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sufăr de disfuncție erectilă. Partenera mea este sexy, atrăgătoare, însă cu toate astea mă simt un robot”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Numele meu este Bogdan, am 28 de ani şi da, mă număr din păcate printre cei cu disfuncţie erectilă. Iar povestea mea sună cam aşa: în urmă cu vreo 7 ani, aveam o prietenă, o fată alături de care în pat pur şi simplu aveam un control desăvârşit pe mine însumi, pe corpul meu, implicit pe organul genital. Puteam controla organul genital din toate punctele de vedere, erecţie, ejaculare, când, cum, cât de intens etc. În fine, am ajuns la faza în care am decis să o luăm pe drumuri diferite. E adevărat că nici înainte şi nici după ea nu am mai întâlnit pe altcineva alături de care să am „reprezentaţiile nocturne” respective. La început, organul genital nu a fost întocmai lipsit de „viaţă”, avea mici variaţii … prea puţin pentru mine să le iau în seama la timpul respectiv, însă cu aproximativ 2 ani în urmă am început să am probleme severe, adică micul meu prieten, care trebuia de fapt să-mi fie un sprijin, mă dezamăgeşte inclusiv pe mine. Să nu mai spun de partenere. Menţionez că în ultimii aproape 4 ani din viaţă am fost căsătorit şi am şi o fetiţă, însă din păcate mariajul a luat sfârşit. În momentul de faţă, cam de 5 luni sunt cu cineva. Problemele cu care mă confrunt la, şi nu exagerez, 80-85% din partidele sexuale, sunt următoarele: lipsa erectilă, uneori inexistentă, indiferent de natură contactului sexual; erecţie variată (erecţie la început după care spre deloc sau chiar deloc… sau invers fără erecţie la început, în mijlocul sau la finalul actului sexual). Am ajuns la un punct în care actul sexual numai constituie o plăcere pentru mine… e o rutină.. uneori simt poftă de sex, însă nu mă ajută pur şi simplu penisul. Partenera cu care sunt este sexy, este atrăgătoare însă cu toate astea mă simt un robot… şi mai rău … indiferent cu cine aş întreţine relaţii sexuale. Menţionez că uneori la masturbare, am deseori o erecţie 100% de la început până la finalizare (se întâmplă şi în timpul actului sexual, însă de prea puţine ori … ( 1 din 20- 25 spre exemplu). Am fost la urolog, analizele sunt toate bune, sânge, rinichi prostată, testosteron…totul în limite normale! Mi-e frică de actul sexual în sine, mi-e teamă de mine… jenă.. ruşine.. Am primit de la urolog un medicament care m-a ajutat la primul act sexual. Prima pastilă m-a ajutat intreagă săptămâna, a doua pastilă cam deloc. Sunt fumător, iar alcool nu consum.