Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt căsătorit și am o relație paralelă, dar am lăsat-o și pe amantă să aibă alte relații”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

​Bună ziua,

Mă numesc S, sunt căsătorit şi am un copil. De 3 ani, am o relaţie paralelă. Relaţia cu soţia a început să se deterioreze cu mult înainte de a avea această relaţie. La început, şi ea avea pe cineva, nu căsătorită, dar într-o relaţie. Un an am avut o relaţie bazată pe sex, să zicem. După ce ea s-a despărţit, am început să ne îndrăgostim unul de altul. Eu eram cel căsătorit şi ea nu. Am vrut să renunţ la familie, dar tot ea s-a gândit la copilul meu. Chiar se apucă să facă consiliere psihologică. Apoi ne-a venit în cap ca şi ea să găsească pe cineva şi vedem în timp ce vom face. Ea a tot încercat să aibă relaţii, dar nimic care să se stabilizeze.

Am găsit tot felul de mesaje către cei cu care avea relaţii care mă făceau să mă îndoiesc de seriozitatea ei ca femeie. În confruntări tot eu eram cel acuzat, că de ce o acuz că trebuie să facă ceva să îi ţină lângă ea. Relaţia mea cu soţia devenea un haos, jucam un rol acasă. De partea cealaltă, eram acuzat că nu renunţ dar o vedeam că nu e pregătită să facă faţă la ce urmează, certuri, gura lumii şi tot eu eram cel acuzat. Mă durea să o văd că vrea alte relații, practic am făcut totul ca la carte am lăsat-o să aibă relaţiile ei. Acum două săptămâni, a cunoscut pe cineva. Ea a petrecut un weekend cu el, iar eu în acel weekend am spus soţiei că nu mai merge aşa cu certuri şi că eu nu mai pot, fără a menţiona că am găsit pe cineva.

Ne vedem, îi spun ce am făcut şi în loc să văd că putem discuta despre un plan despre care tot am discutat, ea este nervoasă că de ce am făcut acest lucru acum când ea a găsit pe cineva. Sincer, sunt blocat şi nu ştiu ce să fac şi ce să mai cred. De fiecare dată îmi spune că pe ei nu îi iubeşte, dar că ei îi oferă timp şi suport ceea ce pe drept de la mine nu îl are mereu, dar am fost în toate momentele grele lângă ea. Când apare un nou el, se distanţează de mine spunând că trebuie să îşi clădească acea relaţie iar dacă nu merge se întoarce la mine.

Oare chiar poate sta cineva lângă altă persoană doar pentru un confort fără că măcar să îi placă măcar un pic? Menţionez că toţi mi se par sub nivelul ei sau o pun eu la un nivel la care nu este. Ei sunt în general mai în vârstă şi de pe site-uri matrimoniale.

Eu am făcut ce tot îmi cerea şi sunt certat că de ce acum, că să aşteptăm crească copilul mai mare, ceea ce înseamnă peste vreo 5 ani, cel puţin. Ce zice lumea de ea? Când iubeşti nu prea te uiţi la gura lumii.

Cum trebuie să procedez mai departe? De discutat am discutat deschis şi cu soţia de problemele noastre dar nu văd soluţie, iar ea mă blochează prin comportament. Adică ne iubim, dar parcă fiecare cu ale lui.​