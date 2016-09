Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt căsătorită, dar mi-au revenit sentimentele pentru fostul. Poţi iubi două persoane în acelaşi timp?”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Numele meu este Andra, am 26 ani şi de aproximatix 9 ani sunt căsătorită cu un bărbat de 33 ani. Ne înţelegem bine, ne mai certăm uneori (mai des în ultima perioadă). Înainte să îl cunosc pe el am avut o relaţie de un an cu un alt bărbat (prima relaţie adevărată). Totul între mine şi acel bărbat s-a terminat deoarece am aflat că el este însurat de atunci nu am mai avut nici o treaba cu el, până anul trecut, când ne-am întâlnit din greşeală. Este căsătorit cu aceeaşi femeie, are şi copil, acum are şi o afacere şi a rămas la fel de golănaş (umblă cu multe femei). Mi-au revenit sentimentele pentru el, ne-am întâlnit de câteva ori şi am fost foarte fericită. La început şi el părea foarte fericit, însă acum îmi dă impresia că îi sunt indiferentă. Uneori, dacă ne vedem pe stradă din greşeală, ne întâlnim undeva şi cam atât. Cum fac să îl uit să nu îi iau în considerare cuvintele frumoase pe care mi le spune când ne întâlnim şi să fiu fericită cu soţul meu? Poţi iubi două persoane în acelaşi timp? Pentru că eu simt că îi iubesc pe amândoi. Ştiu că nu îl voi uita niciodată, el va fi marea mea iubire, dar vreau să am tăria să îl refuz dacă îmi spune să ne vedem sau dacă îmi transmite prin altcineva să îl sun. Cum fac? Te rog, ajută-mă.