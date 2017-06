Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt căsătorită de 14 ani și am o relație cu un coleg de serviciu, însurat de 17 ani. Vrem să divorțăm ca să fim împreună!”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

Am nevoie de un sfat. Sunt căsătorită de 14 ani. Eu am 34 de ani, am două fetiţe şi sunt într-o relaţie cu un coleg de serviciu. El are 42 de ani şi este căsătorit de 17 ani. Are şi el un băieţel. Nu ştiu dacă fac bine, suntem împreună de 5 luni şi am vrea să divorţăm amândoi că să putem fi împreună. Nu ştiu dacă fac o prostie. Acasă, la fiecare din noi, relaţiile s-au răcit, nu mai sunt cum erau o dată şi nici sexul nu mai e la fel. Ce să fac?​