Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt împreună cu fosta iubită a unui prieten care, de când a aflat de noi, nu îmi mai vorbește”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

Mă numesc Gabriel şi am 27 de ani. Anul trecut, în vară, mi-am cunoscut dragostea, lucru pe care greu îl mai găseşti în ziua de azi. La ora actuală suntem împreună şi ne iubim foarte mult. Ea este fosta iubită a unui prieten care, de când a aflat de noi, nu îmi mai vorbește. Mă macină acest lucru destul de mult şi nu ştiu dacă am procedat corect faţă de el. În general gândesc foarte mult înainte de a face un lucru, la fel cum am gândit şi în acest caz. Dar totuşi mă gândesc că poate am fost prea orgolios şi am greşit. Poate nu trebuia să încep o relaţie cu ea datorită prieteniei noastre. Crezi că am greşit? Oare cum era mai bine să procedez?