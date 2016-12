Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Sunt într-o relaţie cu un băiat de 3 ani, dar, recent, a reapărut în viaţa mea un fost iubit”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Cosmina şi am 21 ani. Sunt într-o relaţie cu un băiat de 3 ani şi jumătate şi locuim împreună. El munceşte, eu momentan nu am de lucru. Recent, a reapărut în viaţă mea un fost iubit. Am început să vorbim, mi-a cerut să merg la el în Anglia. Ţin să menţionez că eu mereu am avut sentimente pentru băiatul asta şi acum că a reapărut nu îmi este indiferent.

La fel şi el ţine la mine şi vrea să fim împreună acolo, să ne facem o familie. I-am spus de actuala mea relaţie care nu merge cum mi-aş dori eu. Nu ştiu ce să fac… Te rog dă-mi un sfat sunt foarte confuză. Aştept răspunsul tău! Mulţumesc din suflet!