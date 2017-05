Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „M-am întâlnit cu fosta mea prietenă din copilărie şi mi-am dat seama că încă o iubesc”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

Mă numesc Cătălin, am 20 ani, sunt într-o relație de 1 an şi jumătate. Aş vrea să mă despart de acea persoană şi nu ştiu cum. Nu am ce motive să îi invoc, doar faptul că e prea posesivă şi geloasă.

De curând, m-am întâlnit cu fosta mea prietenă (am fost iubiţi în copilărie). Am văzut-o câteva zile la rând şi mi-am dat seama că încă o iubesc. Mă face să vibrez cum nu m-a făcut nimeni până acum. Partea bună sau rea este că şi ea are sentimente faţă de mine şi practic acum formăm un cuplu sau ceva genul. Nu prea ştiu să explic.

Cu cea de care vreau să mă despart am stat mai mult că să o uit pe fosta. Te rog, ajută-mă. Nu ştiu ce să fac…