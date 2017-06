Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt isteață și frumoasă, vin dintr-o familie de țigani cu tradiție, dar unii colegi par intimidați”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am nevoie de ajutorul tău cu un sfat. Am 20 de ani, sunt cam isteață și unii spun că și frumoasă, dar nu reușesc să îmi găsesc un iubit. Vin dintr-o familie de țigani cu tradiție, mândri de originile lor, iar eu am fost crescută în spiritul acesta, așa că nu mi-e rușine să port nici blugi, nici fuste lungi înflorate, dar unii colegi de școală și serviciu par intimidați și deși discutăm, glumim când ne întâlnim, nimeni nu încearcă să se apropie de mine. Oare ce-aș putea face?