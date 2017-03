Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt mamă de fată şi nu mai ştiu ce să mă fac cu ea. E în clasa a 11-a, aproape în fiecare zi avem o scenă”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Doamnă Adela,

Sunt mamă de fată şi nu mai ştiu ce să mă fac cu ea. E în clasa a unsprezecea, la anul are Bac şi ea numai distracţie vrea. Aproape în fiecare zi avem o scenă că eu de ce nu pot să-i ofer ceea ce alţi părinţi le oferă copiilor lor, că ea de ce nu are telefon scump ca prietena ei, că ea de ce nu îşi permite excursie la Roma, măcar în club în fiecare vineri să o las. Ea nu înţelege că eu am crescut-o singură, tatăl ei nu a recunoscut-o niciodată şi numai eu ştiu ce sacrificii am făcut pentru ea. A intrat într-un anturaj că nu mai pot s-o controlez. Ea crede că banii vin fără efort, cine ştie ce i-or fi băgat în cap copiii ăştia cu care umblă. A început să apară cu tot felul de lucruşoare noi, zice că le-a primit cadou, trânteşte uşa şi se închide în camera ei. Nu mai ştiu ce să mă fac cu ea, va rog daţi-mi un sfat. Va mulţumesc!