Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Suntem amândoi în Italia. A plecat în România și s-a împăcat cu fosta. După 4 zile, m-a căutat și plângea”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Ellena şi am 20 de ani. Cu 6 luni în urmă am cunoscut un băiat de aceeaşi vârstă, dar cu o gândire matură pentru vârsta lui.

Suntem amândoi în Italia. Ne-am plăcut unul pe altul din prima zi, era acea chimie între noi. După o luna m-a dus să-i cunosc părinţii, insistând că mereu a zis că cea care va intra cu el de mână în casă îi va fi aleasă, şi mi-a jurat şi promis foarte multe: că nu mă lasă niciodată. că orice ar fi nu mă va înşela şi că el simte că lângă mine vrea să trăiască toată viaţa.

După nici două luni de relaţie îmi cerea să facem un copil, ceea ce eu am refuzat, i-am zis că e prea devreme, și, în plus, îmi mai cerea să ne mutăm împreună. Și asta am refuzat, pentru că nu eram sigură dacă vreau sau dacă e bine.

A fost totul lapte şi miere timp de cinci luni, nu am avut nici o ceartă, eram iubiţii perfecţi, eram cei mai fericiţi, făceam orice unul pentru altul, făceam orice să ne vedem şi 10 minute, mi se părea că trăim un vis.

Până acum o lună, când a fost nevoit să plece în ţară, să îşi ia maşină, şi s-a produs, brusc, o mare schimbare.

Înainte de asta, amândoi am avut o relaţie de aproape 4 ani. La el, fosta este vecină cu el. A plecat în România şi s-a schimbat brusc acolo, nu a mai vorbit cu mine decât foarte puţin, s-a răcit faţă de noi extrem de mult. Eu mi-am dat seama că ceva este în neregulă, dar am preferat să cred că mă înşel eu.

Când s-a întors din ţară, a început să mă mintă, să nu aibă timp de noi, să continuie să fie rece. Nu îl mai recunoşteam! Și eu, la rândul meu, m-am răcit de el, dar tot încercam să lupt pentru relaţia noastră. Pînă într-o zi, când am aflat că el de fapt s-a împăcat cu fosta.

Am vorbit cu el şi mi-a zis că da, s-a împăcat cu ea, că ea l-a iertat şi nu este prima dată. Mi-a spus să şterg pozele de pe siturile de socializare. Eu am lăsat mâinele în jos, i-am lăsat să fie fericiţi şi timp de patru zile l-am ignorat complet.

După patru zile m-a căutat la telefon, era 2 noaptea şi plângea. Mi-a zis că nu poate trăi fără mine, că si-a dat seama că pe mine mă iubeşte, că vrea să fie doar cu mine şi să ne întâlnim să îmi explice tot ce s-a întâmplat cu fosta.

Eu îl iubesc şi am acceptat să mă văd cu el. Mi-a zis că ea a invetat o poveste şi a fost nevoit să facă asta şi că nu a putut să îmi zică atunci, că o să îmi arate dovezi pentru tot. Eu l-am iertat poate prea uşor, dar am făcut-o, şi el era foarte fericit. Urma să îmi arate câteva dovezi că, într-adevăr, aşa a fost şi că nu m-a înşelat cu ea. După două zile ne-am întâlnit din nou, urma să îmi arate dovezile şi să terminăm povestea. Mi-a arătat câteva, dar nu am fost convinsă exact de asta şi i-am zis că eu nu mai am încredere în el. Dacă este de acord şi are răbdare să îmi redea din nou acea încredere, atunci să continuăm, dacă nu, nu are rost. Și a fost de acord.

Dar după două zile s-a schimbat iarăşi, e rece, nu stie ce vrea, se teme că eu am să mă răzbun pe el nu îl mai recunosc din nou şi am hotărât să-i dau o pauză de o săptămâna să îmi simtă lipsa. A fost de acord cu asta. După o săptămâna în care am lipsit total, urmează să ne întîlnim şi să decidem ce facem.

Ajuta-ma cu un sfat, ce să fac oare, este o chestiune de timp acum sau el nu știe ce vrea? Să îmi văd de viața mea sau să lupt pentru noi? Mulţumesc mult, dragă Adela!