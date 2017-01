Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Suntem logodiți de un an. Am surprins pe Facebook discuții cu fostele și femei de care ar fi fost atras în trecut”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela!

Sunt Maria şi îţi scriu pentru că relaţia mea cu bărbatul de care sunt logodită nu mai e cum a fost.

Avem o relaţie de 2 ani jumătate, iar de un an suntem logodiţi. Toate bune şi frumoase, nu pot să fiu ipocrită să zic că nu m-am simţit niciodată iubită, împlinită, fericită în extaz, dar de o vreme, am impresia că totul e pe dos. Poate că e din cauza geloziei mele, care nu e deloc copilărească având în vedere că am 23 de ani. Am motive întemeiate, dar uneori îmi pun întrebarea dacă problema e la mine. Îmi doresc să am o familie puternic închegată şi să am copii care nu vor trebui să suporte certurile părinţilor.

Ideea e că am surprins (pe facebook) de câteva ori discuţii cu femei, şi nu discuţii oarecare, ci dintr-acelea mai siropoase ce include subiectul preferat al bărbaţilor, sex, poze cu poziţii sexuale, preferinţe, poze trimise de cei doi în diferite momente ale zilei, pupici, discuţii cu fostele, discuţii cu persoane pe care nu le cunosc, de sex feminin, cărora le confesează că în trecut ar fi fost atras de ele. Nu ştiu dacă e normal pentru un bărbat matur de 28 de ani, care ar trebui să fie responsabil, deoarece doreşte să-şi întemeieze peste 2 ani o familie.

Am discutat împreună aceste „copilării ” cum le consideră el, dar îmi spune că nu este nimic serios, doar că e curios ce e în mintea unor femei şi că acesta nu este un motiv real de care ar trebui să fiu geloasă şi că îl acuz efectiv degeaba, căci sunt doar vorbe. Şi mă întreb ce femeie ar acceptă aşa ceva?

Şi din păcate asta nu este tot. Să ai într-o lună mai mult de 7 nopţi pierdute, sau dimineţi pierdute, căci nu ştiu cum să le denumesc având în vedere că acestea se termină la 4, la 5 sau la 10 dimineaţa. Are un anturaj urât, nu-mi place, l-am sfătuit de multe ori să evite, căci el merită mai mult şi că el e prea deştept să stea printre persoane cu un IQ scăzut, persoane care nu au resposabilităţi, principii, căci de altfel niciunul nu are nici măcar o iubita.

Subliniez ideea că stăm împreună, la părinţii lui ce-i drept. Sunt conştientă că nu mă înşală, doar că mă deranjează extrem de mult conversaţiile cu alte femei şi nopţile pierdute.

Te rog să mă sfătuieşti, cum să mai abordez situaţiile, căci soluţiile mele nu au avut efect. Îţi mulţumesc şi îţi doresc o zi frumoasă plină de zâmbete!