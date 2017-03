Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Tocmai am descoperit că soţul meu duce o viaţă dublă”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Nu ştiu cum să-ţi spun, dar cred că tocmai am descoperit că soţul meu duce o viaţă dublă. Suntem împreună de peste 20 de ani, avem copii mari, dar nu suntem chiar atât de bătrâni încât să nu mai conteze. În urmă cu ceva timp, i-am găsit în geantă o carte de vizită de la un salon de masaj erotic. Am făcut mişto de el, dar pe măsură ce trecea timpul am început să-mi fac gânduri. Înainte, când venea târziu acasă, îl credeam când spunea că are probleme la serviciu. Acum, am început să-l suspectz, mai ales că nu pare prea obosit. Prin urmare, i-am găsit în telefon nişte mesaje cu o duduie, din care deduc că lucrurile sunt foarte avansate între ei, cine ştie de când durează, cu foarte mare „încingere”. Normal că m-am enervat şi am sunat-o, întrebând-o direct: „Vreau să ştiu şi eu de când se întâmplă chestia asta între voi!”. Mi-a închis telefonul. Când l-am confruntat pe nesimţit, a dat-o cotită, că nu înţeleg eu, că nu e ce pare a fi. Aşa că nu ştiu cum să reacţionez mai departe. Ceva din mine îmi spune să fac scandal, ceva să las lucrurile aşa cum sunt. Te rog, Adela, da-mi un sfat.