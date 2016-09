Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Totul a fost perfect până când a intervenit mama între noi”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Mihaela și am 18 ani. Vreau un sfat în legătură cu ce am de făcut. Sunt într-o relație de 6 luni. Totul a fost perfect până când a intervenit mama mea între noi. A intervenit la modul că a vrut să îl cunoască și el nu a avut timp pentru că a fost la munca (menționez că el are 23 de ani) și după nu am mai avut timp să îl cunoască. Ei bine, am plecat din țară și discuțiile cu părinții mei, legate de relația mea, au tot avut loc: ba că nu este pentru tine, ba că este nesimțit că nu a venit la întâlnire, tot felul de discuții, și, acum, mama mi-a spus că am de ales între ea și el. Și, clar, o aleg pe ea, dar totuși îl iubesc enorm de mult, pentru că sunt genul de persoană care se atașează greu și îmi este la fel de greu să uit o persoană. Vreau să îmi dai un sfat cum și ce ar trebui să vorbesc cu mama mea ca să înțeleagă. Pe ea a deranjat-o faptul că am vorbit zilele trecute cu el la video call și a fost o discuție că apăruseră puricii din cauza semnalului prost și el mă întreabă ce am făcut și de ce vede așa, eu i-am răspuns că „Ce vroiai să vezi? Pe mama?”. El a răspuns: ” nu, nu aș fi vrut să o văd pe mama ta”. Nu știu ce să fac. Te rog să mă ajuți cu un sfat.