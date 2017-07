Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Uitându-mă la filme pentru adulți, mi-am găsit soția jucând într-un film porno”

Mă numesc George, sunt căsătorit de doi ani și jumătate și am pățit ceva ce nu credeam c-o să pățesc vreodată. Pe scurt, fiind singur acasă câteva zile și uitându-mă la filme pentru adulți, mi-am găsit soția jucând într-un film porno. Am avut un șoc, n-am știut ce să fac. Nu am sunat-o, ea s-a întors acasă acum câteva zile, dar nu i-am spus nimic despre asta, i-am zis doar că sunt bolnav. Nu am ce să-i reproșez în relația cu mine, a fost o soție OK, discuții avem foarte rar, dar mă deranjează că, atunci când m-a cunoscut, m-a vrăjit că sunt al treilea ei prieten, că a avut două relații de lungă durată înaintea mea, s-a culcat cu mine după aproape o lună de ieșiri în oraș și de tatonări, ce mai, m-a făcut să cred că am dat peste cea mai pură dintre femei. M-a prostit, deși a jucat în filme pentru adulți în niște scene cu foarte mulți bărbați și cu lucruri pe care mi-ar fi o jenă teribilă să le povestesc. Nu știu ce să fac. Nu știu dacă aș putea să o iert pentru toate astea, pentru minciuni, prefăcătorie. Mi-e și teamă să nu reacționez la impuls. Pur și simplu sunt retras și foarte debusolat.