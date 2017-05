Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „În vacanță a început să se întâlnească cu unii din profesorii ei. Omul a profitat de naivitatea ei, a prostit-o”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt mama unei fete de 20 de ani, studentă la o facultate din București. Am încercat să îi ofer o educație cât mai bună, să o învăț numai de bine, dar în același timp, să îi las libertatea să-și trăiască viața așa cum vrea. Mulțumesc Domnului, e o fată bună, nu mi-a făcut probleme. Am fost o mamă fericită care nu a avut de-a face cu o adolescentă răzvrătită. La facultate în București a intrat printre primele, iar în primul an de facultate a avut cele mai mari note. Mi s-a umplut sufletul de mândrie.

În al doilea an de facultate, însă, s-a schimbat radical. Abia dacă mai venea acasă, în vizită (noi locuim în Ploiești, deci nu ar fi o distanță prea mare). La facultate am înțeles că nu prea se mai ducea și a început să pice examene. M-am îngrijorat, așa că pentru prima oară în viața mea am început să o cert zdravăn și să îi cer explicații. Și uite așa am aflat marele necaz. În vacanța de vară a început să se întâlnească cu unii din profesorii ei. Omul a profitat de naivitatea ei, a prostit-o și după ce s-a plictisit de ea, la începutul anului universitar, i-a spus că s-a terminat totul între ei.

Fata mea acum, de frică, nu vrea să se mai ducă la cursuri, pentru că nu vrea să mai dea ochii cu el. Nu vrea nici să spună nimănui, pentru că se teme că nu o va crede nimeni și că va fi exmatriculată. Mă simt nepuncioasă, pentru că nu știu ce sfat să-i dau. Mi se rupe sufletul să o văd așa. Cum să procedez în situația asta?