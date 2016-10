Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”A venit acasă după opt luni și mi-a zis că e… obosită”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adi,

Din câte înțeleg, soția ta nu pare să țină cont de faptul că, în calitate de soție, are și îndatoriri, nu numai drepturi. Cu toate că, dacă ea muncește în străinătate, probabil că și câștigă, nu-i așa? Probabil că tu ai început să te simți în plus în această relație, și ai tot dreptul. Nu știu cât de romantic și fermecător ai fost cu ea, ca s-o convingi să-și schimbe starea. E clar că, dintr-un motiv sau altul, ea și-a pierdut respectul față de tine. Părerea mea este că nu e cazul să-i atragi atenția asupra faptului că te neglijează, nici s-o ameninți că o părăsești. Pur și simplu ia o atitudine demnă, vezi-ți de treaba ta și fă în așa fel încât să simtă că ea este cea care este în plus în toată această ecuație. Dacă nu reacționează, atunci poți să-ți iei gândul de la ea. Dragoste cu sila nu se poate. Chiar dacă ești soțul ei, nu e de ajuns ca s-o faci să te și iubească. Dacă ai nevoie de o femeie care să-ți fie alături, poate că ar fi cazul să-ți muți atenția în altă parte. Dacă nu mai vrea să fie cu tine, mai bine las-o să meargă pe drumul ei. Decât să stai și s-o aștepți la nesfârșit, mai bine îți găsești liniștea și fericirea alături de altcineva.