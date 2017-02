Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Vrea să-i cunosc copiii, dar îmi este teamă de cum vor reacționa”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

Mă numesc Ana şi am 20 de ani. Am o relaţie cu un băiat mai mare decât mine cu 9 ani, lucru care nu mă deranjează deloc. El a fost căsătorit şi are doi copilaşi minunaţi. Problema nu este aici, pentru că eu iubesc enorm copiii, deci nu ar fi vreo problemă. Problema este la el. Deşi de comportă foarte frumos cu mine, are unele perioade în care îl simt rece şi nepăsător. Oare să fie din cauza fostei soţii, care l-a părăsit pentru altul? El vrea să îmi facă cunoştinţă cu ăia mici şi, deşi eu îi cunosc, totuşi îmi este teamă, pentru că nu ştiu cum vor reacţiona. Şi încă o întrebare: ar trebui să îmi pese de ceea ce zice lumea când se va auzi că sunt cu el?