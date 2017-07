Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Aș vrea să fac dragoste pentru prima dată. Am 17 ani, mă simt pregătită”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Vreau să îți cer un sfat pentru că în vara asta aș vrea să fac dragoste pentru prima dată. Am 17 ani, mă simt pregătită, dar niciodată nu am simțit nevoia că trebuie să fie un băiat anume. Mă gândeam că aș putea să scap de ”problema” asta într-o seara, la mare, dar totuși am o mică nesiguranță. Crezi că există pericolul să îmi pară rău apoi, având în vedere că ar fi prima dată? Cât de mult contează să fie un om la care ții, chiar dacă asta nu înseamnă că și rămâi cu el toată viața?