Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am făcut sex în grup. Mi-e teamă să nu ajungă la urechile soțului meu”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am nevoie de un sfat. Sunt o femeie de 29 de ani, sunt măritată de trei ani și lucrez într-o firmă cu vreo 25 de angajați. Am plecat recent într-un team building. Acolo ne-am îmbătat aproape toți, iar aproape jumătate dintre noi, 5 fete și 7 băieți, ne-am retras într-o cameră de la pensiunea la care eram cazați și am făcut sex în grup. Eram cu mințile tulburi din cauza alcoolului, consumaserăm și niște substanțe interzise și nu ne-am dat seama ce facem, ne-a luat valul. Bineînțeles că și ceilalți din firmă știu ce s-a întâmplat acolo, iar marea mea teamă este că e o chestiune de timp până când cineva va povesti și altora ce s-a întâmplat, iar toate acestea vor ajunge la urechile soțului meu, iar căsnicia mea va fi distrusă. Cum să abordez această problemă? Trăiesc într-un stres continuu din acea zi, când am făcut cea mai mare prostie din viața mea.