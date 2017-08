Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am observat pe gâtul ei o muşcătura pe care sunt ferm convins că nu o are de la mine”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

Mă numesc Adrian, am 22 de ani, sunt într-o relaţie de 6 ani şi jumătate. Am ajuns acasă de la serviciu din tura de 24 de ore şi am găsit-o pe iubita mea dormind. Am observat pe gâtul ei o muşcătura pe care sunt ferm convins că nu o are de la mine. Seara trecută a ieşit prin oraş cu sora ei şi încă o prietenă .. cel puţin aşa ştiu eu. Imediat mi-a sărit gândul la telefon şi la un posibil apel către altcineva. Am căutat în telefon şi am observat 3 apeluri diferite în jurul orei 02.00: unul către fratele ei care a rămas singur acasă, unul către un anume GL şi ultimul către mine în care mi-a spus că a ajuns acasă.

Am trezit-o din somn în ceartă (cam brutal din partea mea), întrebând-o cine este acest GL şi de ce l-a apelat? După o minciună scoasă pe moment, cum că acel număr aparţine unei colege de la serviciu, şi după ce am observat că cu acel număr vorbise timp de 2 săptămâni şi trimisese mesaje care ulterior au fost şterse (se vede la apeluri / istoric pe număr ) îmi spune că acel număr aparţine fostului iubit. Mai vorbea cu ea din când în când, dar i-am spus că nu are cum să existe o relaţie de prietenie între 2 foşti, insistând să rupă orice legătură cu el.

Apropo de muşcătura, mi-a recunoscut că îi aparţine fostului, iar că scuză mi-a spus că a consumat o sticlă de cidru de 330 ml când a ieşit cu fetele şi s-a întâlnit cu el după ce au plecat de la terasă şi nu prea ţine minte cum s-a întâmplat şi că oricine greşeşte. Situaţia am lăsat-o moartă momentan, deoarece vreau să iau o decizie corectă.

Ce este de făcut? Iertare sau despărţire? Trec cu vederea peste discuţii, poate a vorbit cu el ceva ce nu poate cu mine…cine ştie… Dar peste muşcătura pe gât nu pot trece. Mă duce gândul la sărutări, mângâieri, atingeri pe care ea le-a permis. Nu ştiu ce să fac…