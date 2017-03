Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Când i-am zis că mă mărit, m-a amenințat că se sinucide”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt Irina și am următoarea problemă gravă: de ani de zile am o relație zbuciumată cu un bărbat pe care îl ador, dar el când apare și mă răscolește, când dispare cu lunile și mă înnebunește. Am cam obosit. De ceva timp – cam de un an – am cunoscut un bărbat mult mai calm, mult mai așezat, cu care am o relație foarte normală. Vă dați seama, după nebunia cu fostul, actualul este ca o gură de apă în deșert. De curând m-a cerut de soție iar eu bineînțeles că am zis ”da”. Ca un făcut, nebunia și trauma vieții mele a apărut iar. Când i-am zis să mă lase-n pace, că mă mărit, a luat-o razna, m-a amenințat că se sinucide, că eu sunt iubirea vieții lui și cum se poate să fac eu o asemenea greșeală. Știu că e aberant, dar nu pot să-mi iau gândul de la el. Mi-a stricat toată liniștea vieții iar și aproape că am îndoieli în legătură cu viitorul meu soț. Ce să fac, cum să mă rup de această suferință? Mi-aș dori să trăiesc ca și când el nu ar exista dar nu pot!